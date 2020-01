Coronavirus in Cina, paura per Hamsik! Il papà: “Siamo preoccupati!”

Coronavirus in Cina, paura per Hamsik, il centrocampista è tornato in Slovacchia anche per sfuggire all’esplosione del micidiale virus; poi raggiungerà la squadra in Spagna.

Coronavirus in Cina, paura per Hamsik , il centrocampista torna in patria

Ultime calcio Napoli – Coronavirus in Cina, paura per Marek Hamsik, il centrocampista ex Napoli ha lasciato la Cina ed è tornato in Slovacchia. Queste le notizie che arrivano dai media slovacchi. Il calciatore è tornato dalla sua famiglia ma si sta anche allenando vicino casa a Badin, nei pressi di Banska Bystrica.

La motivazione, secondo i media slovacchi, è dovuta alla situazione complicata che si vive in cina per il micidiale coronavirus. “Marek era volato in Cina, dove è stato circa 2 settimane. Ora è a casa per alcuni giorni, poi raggiungerà il ritiro dei cinesi in Spagna, perché ora stanno celebrando il nuovo anno in Cina e i calciatori europei hanno avuto del tempo libero. Ma adesso è arrivato anche questo virus”, ha dichiarato il padre di Marek, Richard Hamšík.

