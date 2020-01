Ultim’ora – Contro la Samp ci saranno anche Mertens e Koulibaly

Verso Samp-Napoli – Koulibaly e Mertens pienamente recuperati per l’incontro di lunedì sera al Luigi Ferraris

Verso Samp-Napoli – L’inviato di Sky a Castelvolturno, Francesco Modugno, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal. Ecco le sue parole in merito alla partita di lunedì sera che vedrà il Napoli impegnato in casa della Sampdoria: “Mertens e Koulibaly sono recuperati e a disposizione di Gattuso per la sfida contro la Sampdoria. Oggi li ho visti allenarsi, ero a bordocampo, poi ovvio che sarà Gattuso a fare le sue valutazioni e poi scelte. Vengono da periodi di lunghi stop e una riflessione sul ritmo e l’intensità della partita ci può stare. Ma la notizia è che sono a disposizione”.

