Ziliani: “Napoli? Gli arbitraggi vergognosi delle sfide tra Juve e Inter gli sono costati Scudetto e Champions”

Per la seconda volta in tre anni la stagione degli azzurri viene condizionata da errori arbitrali in sfide tra Inter e Juventus.

Il Napoli fallisce l’obbiettivo Champions League. C’è tanta delusione per una qualificazione che pareva alla portata, ma che è sfumata dopo una pessima prestazione contro un Verona già salvo, ma che è sceso in campo con il coltello tra i denti. Oltre i demeriti degli azzurri però è impossibile non fare riferimento ad un episodio che ha indubbiamente condizionato il cammino azzurro: quel calcio di rigore inesistente assegnato a Cuadrado nello Scorso Juve-Inter, che ha permesso ai bianconeri di trovare la vittoria. Ciò riporta alla memoria un altro episodio arbitrale, ossia la mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juve del 2018, episodio che costò al Napoli lo scudetto. Paolo Ziliani, giornalista, fa riferimento ai due episodi con un post sul suo profilo Twitter.

Questo il suo tweet:

In pratica due sfide tra #Inter e #Juventus decise da arbitraggi talmente vergognosi da essere già passati alla storia, sono costate negli ultimi tre anni al #Napoli uno scudetto e una qualificazione #Champions che peserà sui conti per 60 milioni. (E tutti zitti, mi raccomando) pic.twitter.com/ScbKvjRK0d — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 23, 2021

