Napoli, ipotesi a sorpresa per sopperire all’assenza di Mario Rui

Il terzino del Napoli Mario Rui sarà costretto a saltare le prossime gare, di conseguenza ci sarebbe un ipotesi per sostituirlo.

Tra i giocatori del Napoli che attualmente sono impossibilitati a scendere in campo a causa di infortuni c’è anche il terzino Mario Rui. Quest’ultimo ha riportato un infortunio durante l’ultima sfida di campionato avvenuta in casa azzurra contro l’Empoli. Si tratta di un problema al ginocchio che avrà come conseguenza la sua indisponibilità almeno per il prossimo mese e mezzo.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrata brevemente sulla situazione attuale del Napoli, che starebbe pensando ad una ben precisa ipotesi per sostituire il terzino portoghese. Quest’ultima sarebbe stata attuata durante la sfida amichevole contro la Juve Stabia e si tratta dell’utilizzo di Alessandro Zanoli sulla fascia sinistra.

Ecco quanto si legge:

“Mathias Olivera si prenderà la fascia ma Mazzarri studia anche le soluzioni alternative, durante l’allenamento congiunto con la Juve Stabia Zanoli è stato dirottato sulla fascia sinistra, dove possono cavarsela anche Natan e Juan Jesus.”

