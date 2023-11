Rinnovo Zielinski, il centrocampista piace a tre club di Serie A

Piotr Zielinski non ha ancora trovato l’accordo per il suo rinnovo con il Napoli, intanto tre club di Serie A sarebbero interessati a lui.

Il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli sarebbe tutt’altro che vicino. Il centrocampista polacco non avrebbe ancora trovato un nuovo accordo con il club azzurro; il contratto attuale scadrà il prossimo giugno.

In attesa di risvolti circa tale situazione, secondo Tuttomercatoweb Piotr Zielinski sarebbe finito nel mirino di ben tre club di Serie A.

“In realtà su di lui c’è l’Inter, che lo ha adocchiato in caso dovesse andare via Mkhitaryan. Anche Roma e Lazio potrebbero farci un pensierino, considerato che i primi spesso lavorano sui parametro zero, mentre la Lazio aveva già espresso il proprio interesse la scorsa estate, andando poi però su Kamada e Guendouzi, due profili differenti (uno in scadenza ma con possibilità di rinnovo, il secondo in prestito con diritto). Ci sono anche alcune opzioni in Premier, ma il polacco sta bene in Italia.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Primo incontro Mazzarri-tifosi, con lui Osimhen: selfie e autografi dopo l’allenamento

Aggiornamenti da Castel Volturno: condizioni Osimhen e Demme. Prima decisione di Mazzarri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Gudmundsson rinnova con il Genoa fino al 2027