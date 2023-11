Ucraina-Italia: Di Lorenzo ritorna, panchina per Raspadori

Per la sfida tra Ucraina ed Italia Giovanni Di Lorenzo tornerà a disposizione di Luciano Spalletti; Giacomo Raspadori sarà invece in panchina.

Lunedì 20 novembre Ucraina ed Italia si sfideranno in occasione delle qualificazioni agli Europei del 2024.

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla probabile formazione che sceglierà il Commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti. Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, assente nell’ultima gara in quanto diffidato, dovrebbe tornare a disposizione mentre l’azzurro Giacomo Raspadori partirà dalla panchina.

Ecco quanto si legge:

“Kean (non era neanche in panchina, ma si era accomodato in tribuna con Biraghi, Colpani e Di Lorenzo, quest’ultimo disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica) si sono allenati regolarmente. Nel test contro l’Under 18 dell’Empoli, diventato quasi un rituale, Spalletti ha ruotato gli azzurri (28 in totale quelli a disposizione), preservando maggiormente chi aveva giocato contro la Macedonia e verificando le condizioni fisiche di chi aveva preso più di qualche colpo nella sfida di venerdì (vedi Chiesa). In attacco ha provato il tridente con Scamacca centrale e con Zaniolo e El Shaarawy a supporto.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Primo incontro Mazzarri-tifosi, con lui Osimhen: selfie e autografi dopo l’allenamento

Aggiornamenti da Castel Volturno: condizioni Osimhen e Demme. Prima decisione di Mazzarri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Gudmundsson rinnova con il Genoa fino al 2027