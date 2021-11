Nazionali – Un’altra esclusione per Fabian, Enrique non è soddisfatto

Nazionali, per Fabian Ruiz un’altra esclusione, le grandi prestazioni in maglia azzurra non hanno soddisfatto Luis Enrique.

Un’altra esclusione per Fabian Ruiz, malgrado le grandi prestazioni in maglia azzurra. Il centrocampista, anche questa volta, è stato escluso da Luis Enrique dalle convocazioni in Nazionale, per l’impegno contro Grecia e Svezia.

🚨📺 ¡¡NO CAMBIES DE CANAL!! 🙋🏻‍♂️🔴🟢 @LUISENRIQUE21 se pone a los mandos de la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para mostraros en las pantallas a los 2⃣5⃣ seleccionados para disputar los DECISIVOS partidos ante Grecia y Suecia. 💪🏻 ¡¡#VamosEspaña🇪🇸!! #Catar2022 pic.twitter.com/Kt4uWMxL12 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 5, 2021

