Napoli manifesta contro il razzismo prima del fischio d’inizio.

Manifestazione di protesta alla Pepsi Arena di Varsavia:

soliti fischi di disapprovazione nella gara tra il Legia Varsavia ed il Napoli, ormai in Polonia sta diventando una consuetudine, al fischio d’inizio i giocatori del Napoli si sono inginocchiati per manifestare contro il razzismo, non accompagnati dai colleghi polacchi.