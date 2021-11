Auriemma: “Napoli attento, il Verona nelle ultime 8 ha perso solo col Milan”

Raffaele Auriemma mette in guardia in Napoli: “Attenti al Verona, nelle ultime otto partite ha perso solo con il Milan”.

Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, ospite a Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia, ha preso in considerazione la prossima sfida del Napoli in campionato, quella contro il Verona: “La squadra di Tudor ha perso, e di misura, solo con il Milan nelle ultime otto partite. E’ una squadra da temere. Possono competere per qualcosa di più della salvezza considerando che hanno battuto Juve e Lazio. Per questa gara rientreranno i vari Fabian, Osimhen e Insigne con Juan Jesus che sarà schierato come centrale difensivo al posto dello squalificato Koulibaly. La vittoria con il Legia darà ancora più morale e la consapevolezza dell’affidabilità di chi entra dalla panchina in una rosa così competitiva. Il campionato, comunque – ha concluso il giornalista napoletano – si deciderà soltanto all’ultimo mese”.

