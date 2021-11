Lippi: “Napoli? Complimenti a Spalletti, sono più forti anche del Milan”

Marcello Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoSport nella quali ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Il Napoli è la squadra che mi convince maggiormente, anche più del Milan. Ha due ottimi portieri (Ospina e Meret), Koulibaly che è uno dei più forti difensori al mondo, il preziosissimo Anguissa in mezzo al campo e davanti un attaccante come Osimhen che fa un po’ di tutto.

Il centravanti nigeriano è incredibile: pressa, attacca gli spazi, domina nel gioco aereo e segna in modi diversi. È una delle migliori punte arrivate in Serie A ultimamente e a livello fisico in qualcosa ricorda Asprilla. Accanto a questi giocatori, poi ci sono Fabian Ruiz, Insigne, Zielinski, Politano, Lozano… Per me il Napoli è la più forte e Spalletti, oltre che carico, mi sembra riflessivo. Complimenti per la partenza fantastica”.