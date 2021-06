Mascara: “Napoli in una fase di stallo, Insigne vorrebbe restare”

Giuseppe Mascara ha parlato della situazione attuale e del tanto discusso rinnovo di Lorenzo Insigne.

L’ex attaccante del Napoli Giuseppe Mascara ha rilasciato un’intervista al programma “Il Sogno Nel Cuore” in odna su 1 Station Radio. L’argomento principale è stato il Napoli, squadra in cui ha avuto modo di giocare. Una piccola parentesi è stata aperta anche per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne.

“Quando arrivai nel Napoli la dirigenza aveva in mente un importante progetto. Ha venduto ed acquistato importanti giocatore per poi arrivare in Champions League. Il Napoli adesso è in una fase di stallo da tre anni, hanno voluto mantenere nella squadra giocatori con un’età maggiore. Adesso stanno aggiungendo i tasselli che mancano.”

Sul settore giovanile afferma:

“Non è soltanto un problema del Napoli, ma del Sud Italia. Purtroppo mancano le infrastrutture.”

Infine un piccolo pensiero sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli:

“Lorenzo non vuole andare via, ha dimostrato di essere un campione e si è assunto le responsabilità nei momenti difficili. I matrimoni però devono essere fatti in due.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Hamsik su Fabian Ruiz: “All’altezza dei grandi club ma spero resti a Napoli”

Lovato, non solo Napoli: anche l’Atalanta sul difensore dell’Hellas Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Washington Square Park, da icona Nyc a ‘zona proibita