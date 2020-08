GdS – Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

CHAMPIONS LEAGUE – Barcellona-Napoli, le probabili formazioni della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni della gara di questa sera al Camp Nou. Sétien, causa infortuni, cambia modulo affidandosi ad un 3-4-1-2 con Leo Messi alle spalle di Suarez e Griezmann. A centrocampo Sergi Roberto, De Jong, Rakitic e Jordi Alba. Davanti a Ter Stegen ci saranno Semedo, Piqué e Lenglet.

Dal canto suo, il Napoli a centrocampo dovrebbe partire con Zielinski, Demme e Fabian Ruiz. In porta ci sarà Ospina. Manolas formerà la coppia di centrali con Koulibaly. Insigne sembra recuperato per cui non è da escludersi la sua presenza.

PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet; Alba Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

ARBITRO: Cakir (Duran e Ongun. IV: Meler. VAR: Kalkavan-Palabiyik).

