JUVENTUS – Sarri ha le ore contate! Ecco i nomi dei possibili sostituti

Secondo il noto quotidiano, l’eliminazione agli ottavi di Champions contro il Lione potrebbe avere conseguenze sul futuro di Sarri in bianconero. Nell’ambiente c’è chi lo difende (pochi) altri che considerano già al capolinea la sua avventura torinese (tanti).

Missione fallita, la Juventus batte il Lione (2-1) ma saluta la Champions agli ottavi tra rimpianti e recriminazioni. Un’eliminazione devastante con conseguenze su bilancio e guida tecnica: Sarri infatti pare avere le ore contate, all’orizzonte rispunta Inzaghi, al momento favorito per la panchina bianconera, davanti a Zidane, Paulo Sousa e Pochettino. Agnelli non si è fatto condizionare dall’emotività di un’eliminazione, ma avrebbe ponderato la decisione negli ultimi mesi, a partire dall’eliminazione in Supercoppa e in Coppa Italia, e i risultati deludenti di un finale di stagione complicato.

Lo scudetto è troppo poco per una Juve abituata a puntare decisamente più in alto, Sarri paga anche un rapporto complicato con lo spogliatoio (Ronaldo in primis ma non solo) e la mancanza di gioco e spettacolo, elementi che avrebbero dovuto essere il suo valore aggiunto. E invece sono venuti meno, proprio come i risultati, e in questo momento anche la posizione di Fabio Paratici (il primo sostenitore di Sarri) è in bilico. Doveva essere una rivoluzione, e invece la Juve si è dimostrata impermeabile al sarrismo, rigettandone i dogmi, troppo ancorata al suo DNA e ai suoi campioni per scendere a compromessi in nome del “giochismo” e del collettivo.

