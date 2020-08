Milik rifiuta tutto, vuole solo la Juventus. Altra contropartita offerta

Milik vuole solo la Juventus

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Arek Milik vuole solo la Juventus. L’attaccante polacco ha intenzione di andare via dal Napoli, ma come destinazione accetta solo Torino. Il club bianconero ha già l’accordo con il giocatore, manca quello con la società azzurra. Oltre Bernardeschi, è stata offerta un’altra contropartita tecnica. Si tratta dell’esterno mancino di difesa Luca Pellegrini, in prestito al Cagliari nell’ultima stagione. Entrambi i giocatori sono graditi al club azzurro, ma l’intenzione di De Laurentis è quella di vendere il polacco al miglior offerente.

