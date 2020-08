Sportitalia, per Koulibaly il Napoli è pronto ad abbassare le pretese!

Secondo Sportitalia, ADL potrebbe abbassare le pretese per Koulibaly

Kalidou Koulibaly a fine stagione potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Il forte difensore, come noto da tempo, è in cima alla lista dei desideri dei due club di Manchester- Secondo Alfredo Pedullà, il presidente De Laurentiis potrebbe anche abbassare le pretese rispetto al prezzo iniziale (90 milioni di euro, ndr) prendendo in considerazione offerte a partire da 65 milioni di euro.

Questo quanto riferito da Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia.

