ESCLUSIVA – Napoli, Lorenzo Insigne sfiderà Messi al Camp Nou: col Barcellona sarà in campo!

Lorenzo Insigne stringerà i denti e scenderà in campo contro il Barcellona sabato sera al Camp Nou

Lorenzo Insigne scenderà in campo sabato sera a Barcellona. La notizia è appena arrivata in redazione: fonti molto vicino al calciatore hanno rivelato che il capitano azzurro è pronto a sfidare Messi & Co. al Camp Nou sabato sera per la gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nonostante il fastidio muscolare non sia scomparso del tutto, il 24 partenopeo stringerà i denti per aiutare la squadra chiamata a compiere una vera e propria impresa in terra catalana.

