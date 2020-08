Sky – Infortunio Insigne nuovi controlli: il problema principale è muscolare

Infortunio Insigne: nuovi controlli nel pomeriggio ma, il problema principale è quello muscolare

Infortunio Insigne, oggi il capitano ha svolto terapie e parte del lavoro in gruppo. Nel pomeriggio ci saranno nuovi controlli e si avrà un quadro più chiaro circa l’infiammazione all’adduttore. Come riporta Sky Sport, l’edema osseo sarà assorbito, magari anche tramite infiltrazioni che verranno fatte prima del match, ma c’è da capire la situazione legata al problema muscolare, sempre quello che dà più fastidio. In casa Napoli c’è un discreto ottimismo, ma per capire al meglio la situazione bisogna aspettare ancora qualche ora.

