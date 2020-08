Moioli, team manager Atalanta: “Terrone di me**a”, le scuse ufficiali. Il comunicato

Mirco Moioli, team manager dell’Atalanta: le scuse ufficiali

Mirco Moioli, il team manager dell’Atalanta lo scorso 12 luglio è stato protagonista di un brutto episodio in occasione del match contro il Napoli con un tifoso, torna a scusarsi e stavolta lo fa tramite un comunicato ufficiale diramato dall’Atalanta:

“Il Team Manager Mirco Moioli ribadisce le proprie scuse per aver assunto, lo scorso 12 luglio, un contegno non conforme. Ci tiene tuttavia a precisare di non aver avuto alcuna finalità discriminatoria e che il proprio contegno ha rappresentato, unicamente, una immediata reazione ad una espressione che ha offeso il suo onore e quello della squadra che ama e per cui è tesserato da oltre 15 anni.

Atalanta B.C. Spa, pur non potendo che biasimare quanto accaduto, resta vicina al proprio tesserato di cui in questi anni, al pari di tutto il mondo sportivo, ha potuto apprezzare le doti umane e professionali che non devono essere offuscate da quanto accaduto”.

