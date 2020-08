Sky – Napoli rifiutata la proposta del Torino: scambio di prestiti Sirigu-Meret

Il Napoli rifiuta la proposta del Torino

Il futuro di Alex Meret al Napoli sembra non essere in dubbio, continuerà l’alternanza con David Ospina che quasi sicuramente giocherà contro il Barcellona. Il Napoli non vuole separarsi da Meret e secondo Sky Sport, il Torino aveva proposto uno scambio di prestiti con Salvatore Sirigu, in uscita dal club granata. Gli agenti dei due calciatori in questione ne sono a conoscenza, ma dalla società partenopea è arrivato un secco ‘no’: rifiutata l’offerta del Torino, il Napoli vuole puntare forte su Meret per i prossimi anni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso, in primo piano la marcatura di Messi: pronti cinque azzurri

Bartomeu, pres. Barcellona: “Situazione in miglioramento, non sono d’accordo con De Laurentiis”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Facebook e Twitter stoppano Trump: disinforma sul virus