UFFICIALE – Inter-Napoli affidata all’arbitro Sozza

Simone Sozza sarà l’arbitro di Inter-Napoli, sfida che avrà luogo allo Stadio San Siro il prossimo 4 gennaio.

Sono state rese note le designazioni ufficiali per la sedicesima giornata di Serie A ed è stato designato anche il direttore di gara per Inter-Napoli. Si tratta certamente di uno dei match più attesi del campionato, poiché si sfideranno due squadre considerate in piena lotta per il titolo finale.

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Simone Sozza della sessione di Seregno. Quest’ultimo sarà coadiuvato da Meli e Peretti, mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Di seguito ecco la sestina completa:

INTER – NAPOLI h. 20.45

SOZZA

MELI – PERETTI

IV: PICCININI

VAR: FABBRI

AVAR: AURELIANO

Campagne cyber legate a guerra, in Italia 13mila attacchi