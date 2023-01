Spalletti merita lo Scudetto, potrebbe essere un’occasione unica

Luciano Spalletti sta svolgendo un ottimo lavoro con il suo Napoli. La squadra è attualmente in prima posizione in classifica ed ha superato brillantemente le prime fasi della Champions League. La Gazzetta dello Sport afferma che il tecnico merita la vittoria dello Scudetto e quest’anno per lui sarebbe un’occasione unica, soprattutto perché tale vittoria da parte sua non è mai avvenuta.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Luciano Spalletti va per i 64 anni, li compirà il 7 marzo, e non ha ancora vinto uno scudetto, nel senso del campionato italiano. Ne ha vinti due in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, ma non è la stessa cosa. Dei grandi tecnici della sua generazione – per esempio i coetanei Ancelotti e Sarri – è uno dei pochi a non esservi riuscito. Un’occasione così potrebbe non ricapitargli più. Per quello che ha fatto in trent’anni di carriera da allenatore, Spalletti merita lo scudetto. È stato (è) uno dei tecnici più innovativi, mai fermo, sempre disposto a scandagliare nuovi sentieri.”

