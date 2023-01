Retroscena Ounahi, c’è un accordo tra il Napoli ed il suo agente

Il quotidiano Tuttosport svela un retroscena relativo al Napoli ed al centrocampista dell’Anger Azzedine Ounahi.

Il Napoli sarebbe fortemente interessato ad Azzedine Ounahi, centrocampista che non è per nulla passato inosservato durante l’ultimo Mondiale. Ounahi sarebbe seguito da parecchi altri club, ma il quotidiano Tuttosport parla di un accordo che ci sarebbe tra l’agente del giocatore marocchino ed il club partenopeo.

Di seguito quanto riportato in merito dal noto quotidiano:

“Il Napoli pensa al presente, mentre il ds Giuntoli sta già guardando il futuro. Il soggetto del desiderio si chiama Azzedine Ounahi, talento marocchino esploso nell’ultimo Mondiale, per il quale l’Angers (ultimo in classifica della League 1) non si accontenta dei 15 milioni già offerti da Napoli perché punta ad ottenerne 20. Sul 22enne centrocampista si sono lanciati anche il Leicester, il Marsiglia e l’Almeria, anche se il suo agente Ismail Mouline ha più di un accordo verbale con il club di De Laurentiis.”

