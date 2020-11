Juventus, Cristiano Ronaldo non convocato per Benevento

Cristiano Ronaldo non partirà con la Juventus per la sfida contro il Benevento in programma per domani sera allo stadio Vigorito. Il giocatore portoghese, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, resterà a riposo per la sfida contro gli stregoni di sabato sera.

