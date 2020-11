Pistocchi su Maradona: “Discutere dei difetti dell’uomo non può sminuire il Campione”

Pistocchi, tweet dedicato ai detrattori di Maradona

Maurizio Pistocchi, giornalista, attraverso il suo account Twitter ufficiale ha preso le difese di Maradona. Il Pibe, nelle ultime ore, è stato vittima di alcuni attacchi riguardanti alcuni aspetti della sua vita. Ecco il tweet:

“Discutere dei difetti dell’uomo non può sminuire il Campione: da Leonardo Da Vinci a Caravaggio, da Charlie Chaplin a Maradona, quello che hanno fatto nella loro vita privata non mi interessa. Mi basta quello che hanno fatto PER LA NOSTRA VITA #graziediego”

