Inter, Lukaku pronto a tornare: il suo obiettivo è il Napoli

“Tutto in famiglia. Conoscendo gli Inzaghi, Reggina contro Inter sarà tutto fuorché un’amichevole, anche se i calabresi tra quattro giorni saranno chiamati alla trasferta di Ascoli, decisamente più rilevante per il campionato di Superpippo, secondo in classifica in Serie B. Simone, sul fronte nerazzurro, sfrutterà la gara di oggi pomeriggio per continuare le prove generali in vista del big match contro il Napoli alla ripresa della Serie A.

Torna Romelu Lukaku. E non è la prima volta nella stagione, segno di quanto sia stata travagliata. Dal primo minuto o a gara in corso, il belga è il recupero con la erre maiuscola su cui punta l’Inter. Il cui modo di stare in campo non sarà propriamente secondario: con D’Ambrosio e soprattutto Correa ancora ai box, l’attacco è reparto da maneggiare con cura. Al cospetto di Spalletti, Inzaghi non è certo di poter contare sul Tucu e su Lautaro, che rientrerà solo a fine anno. Così, nelle ultime settimane ha provato la soluzione Mkhitaryan dietro l’unica punta. Uno schema che si potrebbe rivedere anche oggi.”