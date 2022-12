Zerbin: “E’ un anno importante, penseremo partita dopo partita”

Le parole di Zerbin nel prepartita di Napoli-Lille

Il Napoli sta affrontando il Lille in una gara amichevole allo stadio Diego Armando Maradona. Alessio Zerbin, attaccante dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il club francese.

Queste le sue parole:

“È un anno importante, bisogna cercare sempre di fare meglio, sia a livello personale che come squadra. Abbiamo fatto un bel ritiro in Turchia. Il mio obiettivo è essere parte sempre più importante di questo gruppo, arrivavo da un anno in B ed era difficile fare cose importanti subito. Spero di migliorare sotto l’aspetto del gioco Gennaio è decisivo? È fondamentale, penseremo partita dopo partita, inizieremo con una grande sfida e da lì in avanti vedremo fino alla fine”.

Fonte foto: Instagram @alessiozerbin

