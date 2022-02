Calciomercato: offerta del Newcastle per Osimhen, la risposta del Napoli

Dalla Premier League arriva un’offerta importante per l’attaccante

Calciomercato.com riferisce un retroscena di mercato che riguarda Victor Osimhen. A quanto pare il Newcastle avrebbe fatto un’offerta per il giocatore, al di sotto degli 80 milioni di euro. Per il Napoli però tale cifra non rappresenterebbe una plusvalenza, ragion per cui questa è stata rispedita al mittente. Non è da escludere che il club torni alla carica in estate.

