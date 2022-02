Napoli, al momento nessuna operazione per Lozano. Verrà valutato nei prossimi giorni

Niente operazione per Lozano

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Hirving Lozano si è sottoposto ad alcuni esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio alla spalla. Lo staff sanitario azzurro al momento vuole evitare l’intervento chirurgico, per sottoporre il messicano ad una terapia conservativa. Si potrebbe seguire lo stesso iter che fu di Mertens, rimandando l’operazione nel periodo estivo. Nei prossimi giorni, Lozano si sottoporrà a nuovi esami.

