Napoli: si pensa già al rinnovo di Kvaratskhelia

Nicolò Schira ha rivelato le ultime sul futuro in azzurro di Khvicha Kvaratskhelia. L’agente del georgiano Mamuka Jugeli, stando a quanto riporta l’esperto di mercato sul suo profilo Twitter, volerà in Italia a fine dicembre. Sarà a San Siro per Inter-Napoli e per l’inizio di sarebbe in programma un incontro con il club partenopeo e l’intermediario Christian Zaccardo per il rinnovo con aumento di ingaggio.

Fonte foto: Instagram @kvara7

