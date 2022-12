Inter-Napoli, Calhanoglu: “Siamo favoriti e ci crediamo”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della sfida contro il Napoli.

Il prossimo 4 gennaio Napoli ed Inter si sfideranno allo Stadio San Siro, intanto il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista alle pagine del Corriere della Sera. Impossibile non fare un breve riferimento al suddetto match, importantissimo per entrambe le squadre in quanto gli azzurri occupano il primo posto con 41 punti seguito proprio dai rossoneri che sono a quota 33. Calhanoglu ha affermato che crede nella rimonta ed una vittoria sarebbe più che importante.

Ecco le sue parole:

“Mi sento bene. Ho lavorato anche durante le vacanze per restare in forma. Voglio essere ancora più importante per l’Inter. Qui mi hanno aiutato da subito, mi hanno fatto sentire a mio agio. Voglio ripagare questa fiducia vincendo un altro trofeo, magari lo scudetto. Prima ero più elegante, leggero, un classico numero 10. Non avevo la cattiveria che ho oggi. Da quando ho cambiato ruolo sono più aggressivo e corro tanto, mi sacrifico.”

Sulla sua esperienza al Milan afferma:

“Non mi è mai interessato stare a contare gol e assist. So che tanti guardano queste statistiche, ma i numeri arrivano se lavori bene. Rispetto il Milan, ho un buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara. Da gentiluomo ho fatto loro i complimenti per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Gli amici non hanno colori. Ma per me quello è il passato, ora penso solo all’Inter.”

Infine le sue parole sulla sfida contro il Napoli:

“Sì, certo che ci crediamo. Se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite prima della sosta, possiamo farcela. Una sfida decisiva, che ci farà capire tanto del resto del campionato. Vincere sarebbe importantissimo. Giochiamo in casa, siamo favoriti. La stiamo preparando nel modo giusto, vedo bene la squadra. Vogliamo mostrare quello che abbiamo dentro.”

Fonte foto: Instagram, @hakancalhanoglu

