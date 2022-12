Calciomercato Inter, spunta a sorpresa il nome di Koulibaly

Il quotidiano Repubblica lancia un indiscrezione relativa al mercato dell’Inter ed accosta al club il nome di Kalidou Koulibaly.

Secondo il quotidiano Repubblica uno dei nomi accostati al mercato dell’Inter è quello del difensore senegalese Kalidou Koulibaly. L’ex Napoli veste attualmente la maglia del Chelsea, tuttavia sarebbe uno dei nomi presenti sulla lista di Giuseppe Marotta.

Dal quotidiano si legge:

“Chi, invece, potrebbe cambiare squadra a gennaio è Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter — in scadenza di contratto a giugno — è sempre nel mirino del Psg, che intende tornare a trattare con il club nerazzurro per l’acquisto del 27enne stopper. Marotta è convinto di poter trovare l’accordo con il centrale difensivo slovacco per andare avanti insieme, ma in caso di fumata nera è già pronta una lista di potenziali sostituti su cui avviare trattative: Koulibaly (da sempre stimatissimo da Simone Inzaghi, per il senegalese l’esperienza al Chelsea non è partita come ci si aspettava e i rapporti tra l’Inter e il club londinese — vedi prestito di Lukaku a condizioni molto vantaggiose — sono ottimi), Smalling (anche lui in scadenza di contratto con la Roma) e Jakub Kiwior (dello Spezia, anche lui protagonista al Mondiale con la maglia della Polonia) valutato 15 milioni e corteggiato pure dalla Roma, che a sua volta ha ricevuto una richiesta per Kumbulla dal Torino (in ballo lo scambio con Shomurodov).”

Fonte foto: Instagram, @kkoulibaly26

