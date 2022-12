Mercato Napoli, Spalletti: “Se nessuno va via stiamo bene così”

Il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto dopo la sfida tra Napoli e Lille ai microfoni di Sky Sport parlando anche del mercato azzurro.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida con il Lille ed h parlato del mercato del club azzurro. Secondo Luciano Spalletti il suo Napoli sarebbe una squadra già completa se nessun giocatore andasse via a gennaio.

Ecco le parole del tecnico dopo la gara:

“Giuntoli è molto sveglio, uno attento che fa il suo lavoro. Sa sondare il terreno, e cerca di anticipare alcune situazioni, ma noi stiamo abbastanza bene da un punto di vista di organico. Ora rientrano Rrahmani, Kvaratskhelia… Poi se non ci vengono a prendere nessuno stiamo già bene così, ma se capiterà un’occasione Giuntoli sarà attento. Non so se qualche club busserà alla nostra porta per qualche big, ma ci sono squadre che hanno possibilità. I dirigenti sono attenti, io lavoro con dei calciatori che mi piacciono.”

