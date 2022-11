Polonia-Arabia Saudita, Zielinski: “Fantastico segnare al Mondiale”

Il centrocampista Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sfida vinta dalla Polonia contro l’Arabia Saudita.

Nella giornata di ieri è andata in scena la sfida tra Polonia ed Arabia Saudita; il centrocampista Piotr Zielinski è stato uno dei protagonisti dell’evento. Il giocatore è infatti andato in gol contribuendo alla vittoria della Nazionale polacca. La sfida è poi terminata con il punteggio di 2-0. Dopo la gara Piotr Zielinski ha rilasciato qualche dichiarazione non nascondendo la sua gioia.

“Sono felice del gol ma ancor di più di questa vittoria. Forse è il mio gol più importante con la nazionale. Segnare in una Coppa del Mondo è fantastico, ho lavorato a lungo per essere qui. Non c’è tempo per festeggiare, ora testa all’Argentina.”

