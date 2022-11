Moratti sul Napoli: “Se continua così vincerà lo Scudetto”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport ed ha parlato anche del Napoli.

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del Napoli. Moratti si è in particolare soffermato sul percorso in campionato del club partenopeo. Secondo lui se il Napoli continua ad affrontare le gare come sta facendo vincerà lo scudetto senza alcun dubbio.

Di seguito le sue parole:

“Come sta l’Inter? C’è qualche acciacco, ma sta bene. Credo che questa pausa possa fare bene a tutte le squadre. Non credo che ci sia bisogno di grandi acquisti, anche se noto che si stanno tutti dando da fare lo stesso. Ci siamo quasi dimenticati che l’Inter ha dovuto fare a meno del giocatore sul quale aveva puntato tutto, ossia Lukaku. Non ha praticamente mai giocato. Il Napoli sta facendo un grande campionato, ha un ottimo allenatore e ha fatto le scelte giuste. Se continua anche al 70% sulla stessa strada vincerà il campionato.”

