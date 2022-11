Il Napoli vuole blindare tre giocatori: i dettagli

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli vorrebbe blindare ben tre giocatori al fine di garantire la loro permanenza nel club.

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul Napoli di Luciano Spalletti, in particolare su te giocatori che il club non vorrebbe lasciare andar via. I protagonisti sono Victor Osimhen, Kim Min Jae e Khvicha Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla situazione di tutti e tre i giocatori azzurri.

Su Victor Osimhen il quotidiano riporta:

“Si sta cercando le condizioni per poterne parlare magari a primavera inoltrata, il centravanti guadagna 4,5 milioni netti più bonus, una cifra ancora sostenibile anche nel nuovo progetto del Napoli – che prevede ingaggi che non vanno oltre i 3,5 milioni netti, cioè quasi 7 al lordo – per un tecnicismo. Grazie al decreto stabilità il club paga un lordo di poco inferiore ai 6 milioni. Di questo sgravio fiscale non sarà possibile usufruire dopo 5 anni, a meno che il lavoratore Osimhen non abbia un figlio in Italia (gli è nata ad ottobre) e che possieda un appartamento di proprietà. Condizioni di fatto possibili per il nigeriano.”

Su Kim Min Jae e Khvicha Kvaratskelia invece si legge:

“Così come per altri versi sta facendo con Kim (per togliere la clausola che gli consente di essere svincolato per un club straniero a luglio), e con Kvaratskhelia altro gioiello in mostra di questa squadra azzurra, nonostante abbia un contratto fino al 2027, ma con cifre “basse” per questi livelli e dunque attaccabili.”

