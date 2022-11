Futuro Zielinski, senza rinnovo potrebbe lasciare Napoli

Il quotidiano Repubblica si concentra sul centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, in particolare sul suo futuro con il Napoli.

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli oppure, in alternativa, lasciare il club partenopeo. Attualmente il giocatore è impegnato con la Nazionale polacca ma al suo rientro certamente si aprirà l’argomento circa il suo futuro. Il contratto del centrocampista scadrà mel 2024 ma per il momento non si è ancora parlato di nulla.

Ecco tutti i dettagli riportati su Repubblica:

“Per Zielinski l’approdo agli ottavi di finale del Mondiale sarebbe un traguardo importante prima di affrontare il discorso relativo al suo futuro con la società. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma al momento non ci sono novità. Il diesse Giuntoli parlerà con lui soltanto a fine stagione: senza rinnovo (a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali, guadagna circa 4 milioni di euro) non è da escludere neanche l’ipotesi dell’addio. Non è un caso che il Napoli segua talenti adatti a sostituirlo come Samardzic dell’Udinese o Guler del Fenerbache, ma il tema adesso non è di stretta attualità.”

Fonte foto: Instagram, @zielu_94

