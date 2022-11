Rinnovo Kim Min-Jae: ritocco ingaggio e mossa di ADL a gennaio

Rinnovo Kim Min-Jae, le ultime

Rinnovo Kim Min-Jae – Il Napoli pensa al rinnovo del difensore centrale che ha un contratto da rivedere, come scrive il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport.

“C’è una pratica come minimo da impostare per la prossima primavera, la clausola pattuita a suo tempo per Kim e avrà valore per un paio di settimane la prossima estate. La clausola non è di 50 milioni, ma ha una forbice fino agli 80-85 in rapporto al fatturato del club interessato. Traduzione: maggiore è il fatturato, più alta sarebbe la cifra che andrebbe versata.

Così da gennaio si lavorerà per abolire la clausola, magari ritoccando l’ingaggio del forte coreano che si è inserito in pochi giorni all’interno di una situazione complicata perché andava sostituto un certo Koulibaly”

