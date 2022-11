La Cremonese cerca rinforzi, c’è anche Gaetano tra gli obiettivi

La Cremonese sogna il ritorno di Gaetano

La Cremonese è in cerca di rinforzi per il mercato di gennaio, nel tentativo di raggiungere il traguardo della salvezza. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il sogno dei grigiorossi è quello di poter riavere Gianluca Gaetano. Il centrocampista azzurro, protagonista della promozione in Serie A lo scorso anno, è in cima alla lista dei desideri della Cremonese che non ha mai nascosto il sogno di poterlo riavere in prestito. Difficile che però il Napoli possa privarsi di Gaetano a gennaio, visto che Spalletti sul finire della prima parte di stagione ha iniziato ad utilizzarlo come alternativa al centrocampo titolare.

Fonte immagine in evidenza: profilo ufficiale instagram Gianluca Gaetano

