Cerchione: “Altro colpo alla Anguissa. Piace Ostigard del Genoa”

Mercato Napoli, parla Cerchione

Luca Cerchione, ha fatto il punto sul mercato azzurro. Ecco quanto ha dichiarato sui social:

“Per il quarto difensore centrale, il Napoli attenderà di capire cosa offrirà il mercato. Non sarà una operazione clamorosa, bensì si tenterà di ripetere un colpo alla Anguissa: minima spesa, massima resa. Potrebbe arrivare subito, così come negli ultimi giorni di calciomercato. Tra i nomi accostati al Napoli c’è anche quello di Ostigard. Dipende dal Genoa. Sicuramente piace al Napoli, ma per quel ruolo non è previsto un esborso economico importante: un prestito con parte dell’ingaggio pagato dalla società che detiene il cartellino, oppure uno svincolato low cost in cerca di una occasione”.