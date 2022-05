UFFICIALE – La SSC Napoli interviene sul rinnovo di Koulibaly

La SSC Napoli è intervenuta sulla questione relativa al rinnovo di Kalidou Koulibaly con un comunicato stampa.

In questi giorni si sta parlando molto di Kalidou Koulibaly, in particolare della sua permanenza all’interno del Napoli. La Società partenopea ha da poco pubblicato un comunicato stampa relativo ad una delle tante notizie circolate in questo periodo. La notizia parlava di un’offerta al difensore senegalese di 3 milioni di euro, cioè la metà dell’ingaggio attuale.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

“Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni.

Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto.”

