Napoli, Juan Jesus incassa il premio per la qualificazione in Champions League

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha meritatamente incassato un premio dovuto alla qualificazione del club in Champions League.

Juan Jesus ha ricevuto un premio di duecentomila euro legato al finale di stagione del Napoli, ovvero il terzo posto e la conseguente qualificazione in Champions. Il motivo è dovuto al contratto stipulato all’acquisto del giocatore, che prevedeva appunto questa clausola. Il difensore brasiliano ha sicuramente meritato il premio, così come l’allungamento del suo contratto.

Ecco cosa riporta il Corriere del Mezzogiorno:

“Lo scorso agosto Juan Jesus ha sottoscritto un contratto ad un milione di ingaggio più duecentomila euro di bonus percepiti in virtù della qualificazione alla Champions League. Un affare per il Napoli che ha potuto accogliere un centrale di qualità ed esperienza. Con lui in campo sono arrivati successi emozionanti come quelli in trasferta contro Milan e Atalanta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, dopo l’idea Sirigu trapela interesse per Vicario

Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: ancora nessuna trattativa in vista

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La questione siciliana che complica i rapporti tra M5s e Pd