Corriere dello Sport – Petagna: “Io un flop? Non è così, è stato un periodo difficile”.

L’edizione odierna del quotidiano, ritorna a parlare dell’ex azzurro Andrea Petagna, che si è sfogato ai microfoni di SportMediaset, dopo essere stato decisivo nella gara Udinese–Monza, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il club brianzolo, dovrà poi sfidare la Juventus all’Allianz Stadium.

“L’ex attaccante del Napoli, arrivato al Monza con grandi proclami a fine estate, è finito presto ai margini prima con Giovanni Stroppa e poi con Raffaele Palladino, che lo risfoderato in Coppa Italia. A fine partita Petagna ha spiegato: “E’ stato un periodo un po’ difficile per me, mi sono infortunato e nell’ultimo periodo ho sentito un sacco di cose: Petagna flop, lo vogliono mandare via, un sacco di brutte cose. Voglio ringraziare i compagni per il supporto che mi hanno dato. So quanto credono in me Galliani e il mister, voglio solo ripagare la fiducia”.

Fonte foto: Instagram @andreapetagna.

