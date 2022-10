Fedele: “La Roma non mi preoccupa, con Kvara giochiamo in 12”

Enrico Fedele non teme la Roma

Domenica 23 ottobre alle 20.45 il Napoli affronterà la Roma nel big match dello stadio Olimpico. Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Televomero a proposito del prossimo impegno di campionato degli azzurri.

Queste le sue parole:

“Non sono assolutamente preoccupato dalla Roma, è una squadra che confida molto nella possanza fisica difensiva e da qualche strappo di Abraham e Zaniolo. E’ una squadra molto difensiva che vedo lenta in mezzo al campo e gioca addosso. Quindi il Napoli deve sbagliare molto e la Roma non deve sbagliare, ma c’è una bella differenza tra le due squadre. Come fa il Napoli a non vincere a Roma? Deve sbagliare i gol, deve fare autogol e due rigori.

Napoli favorito per lo scudetto? Il Napoli è una squadra che propone delle manovre offensive come nessuno. Nel Milan può segnare Leao e ogni tanto qualcun altro, nell’Inter Lautaro e se non gioca Lukaku non segnano altri, nella Juve se non segna Vlahovic non segna nessuno, la Roma se non segnano Abraham e Zaniolo, e non stanno segnando, non segna nessun altro se non su calcio di rigore, la Lazio ha avuto l’infortunio di immobile. Nel Napoli segnano tutti, ha una batteria d’attacco d’armi leggere, a parte Kvara che con lui si gioca 12 contro 11, ha Osimhen e Lozano, ha le incursioni di Zielinski, ha trovato qualche gol da calci da fermo dei difensori. Quindi il Napoli ha variabili e tante soluzioni offensive”.

