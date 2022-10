L’ex Roma elogia Giuntoli: “Colpi come Kvaratskhelia fanno la carriera di un ds”

L’ex ds dei giallorossi stravede per Kvicha Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia è stato forse il miglior colpo della scorsa estate di calciomercato. A Radio Punto Nuovo nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma. L’ex giallorosso ha elogiato l’acquisto messo a segno da Cristiano Giuntoli.

Queste le sue parole:

“Questo è davvero un bel Napoli, ha sempre più consapevolezza delle proprie possibilità. Sono una squadra difficile da battere per chiunque. Peseranno molto le assenze di ambedue le squadra, ma forse la Roma ne soffrirà di più. Dybala ha risolto parecchi problemi per Mourinho negli ultimi periodi. Sarà una partita equilibrata, questo è certo.

Mourinho o Spalletti per un progetto Scudetto? Ti dico Spalletti, non per affetto e per stima. Da dirigente sportivo, Spalletti conosce molto bene il calcio italiano e quello internazionale. Con lui si lavora bene, lo so e l’ho provato. Con Mourinho non lo so, so solo che è un fuoriclasse della panchina.

Spalletti è un aziendalista e che sa lavorare bene con il direttore. Su Mou non saprei. Per questo, 51%-49% prendo Spalletti su Mourinho. Napoli da Scudetto? Non me l’aspettavo, sta anche sfruttando i cali di Inter e Juve. Kvaratskhelia? Sono dei colpi che fanno la carriera di un direttore sportivo… Non succedono molto spesso, è difficilissimo riuscirci quando lavori in un top club. Tanto di cappello a Giuntoli e al Napoli per un’intuizione simile”.

