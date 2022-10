Ferrario su Cassano: “Non sa quello che dice, io scappato di casa ma ho vinto lo Scudetto”

L’ex campione azzurro commenta le parole di Antonio Cassano

Nelle settimane precedenti hanno fatto scalpore le parole di Antonio Cassano che ha definito il Napoli Scudettato come “squadra fatta di scappati di casa dove l’unico che giocava a calcio era Diego Armando Maradona“. Non si è fatta attendere la risposta di diversi ex azzurri come Renica e Ciro Ferrara, ora arriva anche la replica di Moreno Ferrario, ex difensore del Napoli che è intervenuto a Radio Marte in “Marte Sport Live”.

Queste le sue parole:

“Le parole di Cassano sullo scudetto del Napoli del 1987? Secondo me non si è spiegato bene, come spesso gli capita. Ha voluto solo esasperare il concetto che Diego era più forte di tutti, che solo lui poteva portare lo scudetto a Napoli. E questo è vero. Ma trascurare calciatori come Bagni, De Napoli, Giordano, Carnevale, Romano, quasi tutti nazionali, significa che i Ct non capivano di calcio… Secondo me Cassano non si rende conto davvero di quello che dice, non conosce proprio certi calciatori. Comunque io non mi sono offeso. Forse ero davvero uno scappato di casa, visto che sono andato via giovane: ma che casa che ho trovato! Napoli mi ha accolto e coccolato e ho vinto uno scudetto“.

Fonte foto: Instagram @antoniocassano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Telese: “Visto un grande Napoli, ma anche quest’anno crollerà a marzo”

Lamentele di Sarri accolte: primo upgrade al terreno dell’Olimpico, già per Roma-Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cade sul fucile e si spara, muore cacciatore bresciano