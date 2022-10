Corriere dello Sport – Osimhen titolare con la Roma: è già meglio di Abraham.

Il quotidiano torna a parlare della sfida tra Roma e Napoli, sottolineando la differenza di gioco tra Abraham ed Osimhen. Ecco come l’attaccante azzurro, con meno partite, abbia già superato quello giallorosso:

“Con un particolare decisivo sullo sfondo: Osimhen ha giocato 4 partite e 241 minuti meno del collega. Osi, insomma, è il simbolo perfetto del confronto tra gli attacchi delle due squadre: il Napoli vanta il migliore della Serie A con 25 reti realizzate, mentre la Roma ha il peggiore tra le prime sette in classifica con 13. Tredici: come gli azzurri andati a segno finora.

Come il leone che in quattro giorni, dopo un mese di pausa obbligata dall’infortunio muscolare rimediato con il Liverpool, ha ruggito in faccia all’Ajax e al Bologna. L’abilità di Osi, insomma, è stata proprio quella di piombare in corsa sulla partita e di lasciare un graffio decisivo. L’incrocio con la Roma sembra l’occasione giusta di rivederlo al centro del tridente dal primo minuto. La condizione cresce, le parentesi con gli olandesi e il Bologna sono state chiuse dai gol e Victor è sembrato letteralmente esplosivo. Difficile lasciarlo fuori nel momento in cui devi disegnare una formazione e dare un indirizzo a una partita”.

