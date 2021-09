Cassano: “Juve? Anche mia madre riuscirebbe a farla giocare meglio”

L’ex Roma e Real Madrid critica aspramente l’operato di Max Allegri

Antonio Cassano, ospite della Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, ha criticato pesantemente lo stentato inizio di stagione della Juventus, che in 4 impegni (3 in campionato e uno in Champions League) ha raccolto una sola vittoria, e ora si trova a -8 dalla vetta della Serie A. L’ex calciatore ha sottolineato l’assenza di gioco da parte dei bianconeri di Max Allegri.

Queste le sue parole:

“Anche mia madre che ha 70 anni riuscirebbe a farla giocare meglio. La Juventus deve giocare bene. Punto“.

