Napoli, si valutano tre profili per sostituire Osimhen

Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di addio di Victor Osimhen il Napoli starebbe valutando tre figure per l’attacco.

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli in caso dovesse arrivare un’offerta che il club riterrebbe idonea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulla Società azzurra che starebbe già osservando qualche giocatore in caso l’attaccante nigeriano dovesse andar via.

Secondo quanto si legge per ora i profili che il Napoli starebbe considerando sono tre, due dei quali giocano in Serie A: Rasmus Hojlund dell’Atalanta, Norberto Beto dell’Udinese e Jonathan David del Lille.

“Osimhen potrebbe partire in caso di maxi-offerta. C’è grande attenzione sui profili del canadese del Lille Jonathan David, probabilmente il favorito del nuovo tecnico. E poi del danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund e del portoghese dell’Udinese Beto. De Laurentiis con Garcia ha cominciato a parlarne, poi è chiaro che in questa fase nulla si può dare per scontato. Invece sulla questione difensore, dando per quasi certa la partenza di Kim per il Bayern Monaco, al tecnico francese non dispiacerebbe l’austriaco Kevin Danso del Lens.”

