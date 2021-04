Graziani: “Le prestazioni di Koulibaly sono superiori alle altre”

Francesco Graziani, ex calciatore, ha parlato di Kalidou Koulibaly ai microfoni di Canale 8.

L’ex giocatore e campione del Mondo Francesco Graziani ha rilasciato qualche dichiarazione su Kalidou Koulibaly. Per il difensore azzurro Graziani ha solo cosa belle da dire, in particolare lo ha paragonato lagli altri difensori del Napoli, affermando che dal punto di vista delle prestazioni il senegalese è superiore a tutti gli altri.

Ecco le sue parole:

“Credo che un calciatore come Kalidou Koulibaly danneggi chi gli sta vicino, perché è troppo bravo. Le sue prestazioni sono superiori alla media, quindi chi gli sta vicino, inevitabilmente, fa brutta figura. Si vede tanto la differenza di valori tra lui e i suoi compagni. Manolas mi sta un po’ deludendo, non è quel calciatore che avevo ammirato alla Roma. Quel difensore non l’ho ancora visto al Napoli.”

