Mercato Napoli, Maksimovic vorrebbe restare, ma ci sono poche speranze

Arrivano novità sul mercato del Napoli: Nikola Maksimovic è vicino alla partenza, anche se il giocatore vorrebbe restare nella squadra.

Nikola Maksimovic ed il Napoli sono sempre più lontani. Fali Ramadani, procuratore del difensore serbo, è giunto a Napoli ed ha incontrato il giocatore proprio per parlare delle offerte che sarebbero giunte per lui, sia in Italia sia all’estero. La questione è stata approfondita anche dal quotidiano Il Mattino.

“Nell’incontro di ieri è stata chiarita la situazione dei due centrali. Per il serbo c’è qualche buina offerta in Premier, ma la sua priorità è quella di restare in Italia: soprattutto a Napoli, anche se le speranza sono vicine allo zero. In tal senso, la Lazio è la società più avanti: c’è già un’accordo di massima, anche se l’Inter prova a pressare. Entrambe le squadre vorrebbero sfruttare la duttilità e l’esperienza anche già maturata in una difesa a tre”.

